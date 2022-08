Université Virtuelle du Sénégal : l’attribution des aides sociales crée le malaise à l’Eno de Mbour A l’Espace numérique ouvert (Eno) équivalent du campus pédagogique de Mbour de l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS), c’est la grogne chez les étudiants. L’attribution des aides sociales pour le compte de cette année académique a fini de créer de la frustration. Pour cause, seuls 11 étudiants parmi les bacheliers de 2021 sont bénéficiaires des aides sociales attribuées aux non boursiers.

Face à cette situation inédite, le bureau de l’amicale s’est fendu d’un communiqué pour indexer la démarche de l’administration de l’institution coupable à ses yeux d’avoir initié cette année une nouvelle procédure de dépôt des dossiers qu’il juge impertinente.



« Nous ne savons pas les raisons mais peu importe ». C’est en ces termes que débute le communiqué du Bureau de l’espace numérique ouvert (Beno) de Mbour. La structure, équivalent de l’amicale des étudiants, indique qu’à travers ce document, elle « vient très sincèrement déplorer cette situation concernant les aides sociales des bacheliers 2021

« Au nom de quoi sur des milliers d’étudiants, l’ENO de Mbour n’a que seulement onze (11) bénéficiaires ? Nous condamnons fermement cette attitude du MESRI (Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation) constatée ces dernières années dans l’attribution des aides sociales », pointe le communiqué.



Pour l’ENO de Mbour, le budget alloué aux aides fait que les universités, plus particulièrement l’UVS, se retrouvent chaque année avec un quota très insuffisant compte tenu du nombre d’étudiants en Licence 1.



La structure affirme qu’un étudiant qui n’a ni la bourse pédagogique, ni la bourse sociale, devrait en principe bénéficier d’une aide sociale. C’est pourquoi, elle dit tenir l’administration de l’UVS pour responsable de la manière dont les dépôts des dossiers des aides sociales sont faits cette année.



« D’abord attendre jusqu’à moins de 72 heures du délai de clôture des dépôts pour informer les étudiants. Ensuite, ce nouveau protocole inefficace et impertinent initié cette année (demander aux étudiants de déposer leurs dossiers au niveau de l’administration locale pour que cette dernière enregistre par la suite tous les dossiers des étudiants) peut porter préjudice aux étudiants car l’administration en personne peut accuser un retard pour transférer tous les dossiers des étudiants à la Direction des bourses », mentionne le communiqué

