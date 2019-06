Université virtuelle de Kaolack : Les étudiants réclament des bourses et de la connexion internet

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2019 à 23:34 | | 0 commentaire(s)|

Les étudiants de l’université virtuelle de Kaolack ont affronté aujourd’hui, les forces de l’ordre. Ils réclament des bourses d’études et de la connexion internet pour suivre les cours de manière virtuelle.

Ainsi, les apprenants, très remontés ont décrié sur les ondes de la Radio Sud Fm, les retards enregistrés dans l’attribution de ces bourses et de la connexion internet.

Et, ils se disent déterminés à poursuivre les descentes dans les rues de la ville pour mieux se faire entendre. Suite à cette protestation, ils promettent du lourd dans les prochains jours afin de rentrer dans leur droit.

Leral

