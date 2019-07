Universités privées: Les étudiants menacés d’expulsion mercredi prochain, contestent Les étudiants orientés dans les universités privées, menacés d’expulsion, ne pourront plus regagner les salles à partir de mercredi. C’est une décision prise par le Cadre unitaire des organisations des établissements privés et d’Enseignement Supérieur du Sénégal (Cudopes), qui réclame à l’Etat un montant de 8 milliards de FCfa.

Le Cadre unitaire des organisations des établissements privés et d’enseignement supérieur du Sénégal a décidé d'arrêter les cours pour l'ensemble des étudiants, orientés dans leurs établissement par l'Etat. Le Cudopes réclame à l'Etat ses 8 milliards de FCfa. Ainsi, le président de la Fédération des étudiants du privé, Ibrahima Gningue précise qu’ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont s’engager dans ce combat pour refuser toute orientation d’étudiants, admis cette année dans ces écoles privés.



« Nous ne sommes pas bien considérés. Et, nous avons constaté que sommes des pions à tout instant. Les gens ne se soucient même pas de notre avenir. Mais, nous allons prendre les choses en main et en toute responsabilité », prévient-il.



Pour Daour Diop de la Cudopes, l’Etat, ayant promis d’introduire ces montants dus dans la Loi de finances rectificative, n’a pas respecté ses engagements. « L’Etat nous doit 12 milliards de FCfa. Mais, nous ne demandons pas tout. Il faut que les engagements soient respectés », a-t-il expliqué.



Le président de l’Unapes, Abdoulaye Sané, interpelé sur la situation de ces élèves, révèle qu’il y avait une convention pour la prise en charge des étudiants. L’Etat doit de l’argent à ces écoles et les étudiants devraient bénéficier de mêmes avantages que leurs camarades des autres Universités du pays.









Leral

