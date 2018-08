Babacar Gaye recadre Souleymane Ndéné Ndiaye

Le porte-parole du Pds, Babacar Gaye, a repoussé l'offre de Souleymane Ndéné et Cie, qui demandent au libéraux de soutenir Macky Sall à la présidentielle de 2019.

"C'est une déclaration qui ne peut engager que Souleymane Ndiaye et ses amis qui ont quitté le Parti démocratique sénégalais pour rejoindre Macky Sall. Le PDS a un candidat qu'il est en train de préparer pour gagner les élections de février 2019", a-t-il signalé sur la Rfm.

Gaye "estime que Souleymane Ndéné Ndiaye, qui a été le dernier Premier ministre de Wade, aurait été plus conséquent en tentant, lui-même, de se poser comme étant une alternative à Macky".

"Si ceux qui ont quitté le parti estiment que le Pds n'est plus un cadre pour porter leurs ambitions politiques pour le Sénégal, il était plus judicieux qu'ils fissent un autre choix, c'est-à-dire s'organiser afin de constituer un pôle alternatif au Pds et au Pouvoir. Souleymane Ndéné et ses amis sont allés à Canossa", a tranché la voix du Pds.













