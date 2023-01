Urgent: Alerte à la Bombe à l’Ambassade des USA à Dakar

« Quand l’alarme a été déclenchée, on a ordonné à tout le monde de sortir par la cour de derrière où se trouve un grand jardin. Pendant deux heures de temps, ils ont cherché et finalement, ils ont demandé à tout le monde de quitter tout bonnement l’Ambassade. Ceux qui avaient laissé leurs bagages dedans sont partis sans », confie notre source.



Deux colis suspects dont l’un serait une bombe.



« Actuellement, c’est des agents de la police et de la gendarmerie, le GIGN, armés jusqu’aux dents avec leurs masques de sécurité. Les services de déminages sont à l’intérieur. Ils doivent faire le tour de l’Ambassade pour fouiller dans les moindres recoins. Ils pensent qu’il y a deux colis suspects dont l’un serait une bombe. Ils doivent donc visiter tous les quatre étages de l’Ambassade ».



L’alerte a été lancée vers 12 heures 30 minutes. La cellule anti-terroriste est arrivée vers 14 heures 50 minutes.



Selon les dernières informations obtenues, la situation est revenue à la normale. Le personnel est invité à regagner les locaux de l’Ambassade.