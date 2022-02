Urgent/ Conseil départemental de Kaolack: BBY retire son recours

L’information a été donnée par Cheikh Ibrahima Diallo, secrétaire général du parti justice et développement ( Pjd), membre de Benno Bokk Yakaar (BBY) et conseiller politique du directeur général de la société nationale d’électricité (Senelec), à l’instant sur la radio Al Fayda.



A retenir, le recours en question faisait état de la présence de chiens de garde à Touba Ndorong le jour du scrutin et d’écarts entre les procès verbaux dans certaines communes du département de Kaolack.



L’audience devait se tenir ce jeudi 24 à la Cour d’Appel.