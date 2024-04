Urgent! Décès de l'ancien Premier Ministre Boun Abdallah Dionne

C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de l'ancien Premier Ministre Boun Abdallah Dionne. Ancien Premier Ministre du Sénégal et candidat à l'élection présidentielle du 24 Mars dernier, il s'est éteint à Paris.



Boun Abdallah Dionne était reconnu pour son engagement envers son pays et sa vision pour l'avenir. Son leadership et ses contributions ont marqué l'histoire politique du Sénégal.



En ces moments difficiles, nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tout le peuple sénégalais. Que Dieu Tout-Puissant l'accueille en Son paradis céleste et lui accorde la paix éternelle.



La nation sénégalaise pleure la perte d'un grand homme d'État. Son héritage restera gravé dans les mémoires et continuera d'inspirer les générations futures.



Nous rendons hommage à sa mémoire et nous nous souviendrons toujours de son dévouement envers son pays. Que son âme repose en paix.