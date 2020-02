Urgent - Des policiers et gendarmes partout à Saint-Louis

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2020

Un important dispositif sécuritaire est mis en place ce mercredi, pour parer à d’éventuels troubles à l’ordre public. Des renforts de policiers et de gendarmes arrivent dans la ville, a constaté NDARINFO, très tôt ce matin.



Ce, après les échauffourées d’hier qui ont occasionné le saccage de plusieurs véhicules, du siège de la SENELEC et du Cda de l’OMVS.



Sur la Langue de Barbarie, la situation est revenue à la normale après un mardi tendu. À la suite l’incendie du Cda, hier nuit, la tension s’est littéralement estompée. Des appels au calme ont été lancés par les religieux et les notables du quartier pour prévenir une nouvelle révolte spontanée.



Pour rappel, les jeunes pêcheurs dénoncent une « arnaque » sur les licences d’exploitation accordées par la Mauritanie. Ils fustigent également les promesses non tenues par le gouvernement, sur le dragage de la brèche dont l’instabilité a provoqué plus de 400 morts.

