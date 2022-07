Urgent/ Intox : Marie Teuw Niane n’a jamais quitté l’Apr, il sera incessamment reçu par le Président Macky Sall

En réalité, il n'en est rien, des sources ayant vérifié cette information affirment avec exactitude que c'est une simple mésentente entre responsables de L'APR à Saint-Louis qui ont conduit à des frustrations du Docteur Marie Teuw NIANE et de son mouvement MTN, qui ont voulu procéder à un vote-sanction face au silence des autorités du parti.



Informé, le Président de la République son Excellence Macky SALL a vite convoqué son ancien Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur Marie Teuw NIANE, qui sera dans quelques heures au Palais de la République. Le Président Macky SALL voudrait écouter son ami et comprendre exactement ce qui se passe, afin d'y apporter des solutions définitives.



Selon des sources de la Présidence de la République, le Président Macky SALL compte beaucoup sur le professeur Mary Teuw NIANE pour qui il a énormément d'estime et de considération.