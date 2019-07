Urgent : La limousine du Président de la République a pris feu à Nguéniène

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019 à 19:34 | | 0 commentaire(s)|

La Limousine du Président de la République du Sénégal, Macky Sall a pris feu à Nguéniène. Ledit véhicule avait à son bord Macky Sall et son homologue du Mali, Ibrahima Boubacar Keita.



Mais plus de peur que de mal. Puisque, les deux Chefs d’Etat secourus, ont été affectés dans un autre véhicule, le temps d’éteindre le feu. L’incident, d’après la RFM, est survenu juste, à leur arrivée près de la mosquée où la dépouille mortuaire, président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Ousmane Tanor Dieng devrait subir la prière mortuaire, avant de regagner sa dernière demeure.



Leral





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos