Urgent- Le Sénégal mobilise 8091 milliards de Francs Cfa au club de Paris

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Décembre 2018 à 15:27 | | 0 commentaire(s)|

La moisson a encore été belle pour le Sénégal au Club de Paris. Le Président Macky Sall et son gouvernement ont obtenu au-delà ce qu’ils espéraient, c’est-à-dire 2850 milliards de francs, pour le financement de la phase 2 du Plan Sénégal émergent (Pse).



Les bailleurs de fonds et les partenaires financiers ont en tout promis, 14 milliards de dollars (environ 8091,5 milliards de FCfa) soit 5 241 milliards F Cfa de plus. Nous y reviendrons.











Leral

