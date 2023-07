Urgent-Pastéfiens en colère ou groupe de malfaiteurs : ça chauffe aux Parcelles Assainies Rond Point Case Ba ! Une alerte lancée à une voisine a été un indicateur de la tension en cette partie de la banlieue, plus précisément aux Parcelles Assainies, Rond Case Ba. Un groupe de jeunes est descendu dans la rue brûlant tout ce qui est à sa portée de main.

C’est vers 22 heures 30 qu’est gardien est venu alerter et demander à une voisine de venir vite ranger sa belle voiture, avant qu’elle ne soit la cible de ces jeunes vandales qui semaient la pagaille. Une alerte qui mit la puce à l’oreille d’un serviteur du groupe Leral.



Mais c’est aussi à ce moment que les forces de l’ordre, la police plus précisément est apparue semant la fuite dans cette bande qui s’est dispersée à coups de grenades lacrymogène.



Grâce à la réaction des vigiles et gardiens de la corniche Hamo 2, les foyers d’incendies issus des pneus brulés ont vite été maitrisés. Pas de blessé heureusement même si des arrestations, il y en a eu , mais l’inquiétude et l’insécurité grandissent !



