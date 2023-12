Urgent/ Procès Ousmane Sonko: Le juge rendra sa décision le 14 décembre prochain Le juge du tribunal d’instance hors classe de Dakar rendra le 14 décembre prochain, sa décision dans l’affaire dite de la radiation opposant Ousmane Sonko à l’Etat du Sénégal. Contre toute attente et après près de 9 tours d’horloge, le juge a remis l’affaire après demain, jeudi 14 décembre.

Me Babacar Niang, conseil de Ousmane Sonko a salué le déroulement de l’audience avant de préciser que le droit est du coté de Ousmane Sonko. « Le juge va rendre sa décision le 14 décembre à 9 heures. Mais tous les arguments sont en faveur de Ousmane Sonko et on espère que le droit sera dit » , a-t-il annoncé après sa sortie de la salle d’audience.



Ainsi, i l souligne que si, le juge rend une décision en défaveur de leur client, ils iront lui rendre compte, avant de dérouler leur plan d’action afin de lui permettre de participer à l’élection présidentielle.



A retenir, la plus haute instance juridictionnelle du pays avait rejeté le17 novembre dernier, la décision de réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales. Et, elle avait renvoyé l’affaire devant le tribunal de Dakar.



