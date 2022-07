Urgent/ Route des Niayes: Quatre (4) membres d’une même famille tués dans un accident de voiture La route des Niayes a encore fait des vcitimes cet après-midi vers 18 heures 30 minutes. Quatre (4) membres d’une même famille, originaires du village de Thieudème Sarr ont péri dans un accident de la circulation, juste après Bayakh. Le véhicule particulier était conduit par un jeune de près de 25 ans, revenu d’Italie, il y a presque, 3 jours. Il avait à son bord, sa mère et ses deux grandes sœurs de même père et de mère.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juillet 2022 à 22:49

La route des Niayes est sur le point de devenir macabre. Un autre accident s’est produit cet après-midi vers 18 heures 30 minutes entre Bayakh et Ndiar. Il fait suite à un choc frontal entre un camion gros porteur et un particulier. Tous les passagers du véhicule particulier au nombre de 4 personnes ont perdu la vie sur le coup.



Le véhicule particulier était conduit par un jeune de près de 25 ans, revenu d’Italie, il y a presque, 3 jours. Il avait à son bord, sa mère et ses deux grandes sœurs de même père et de mère. Des sources sur place craignent que les victimes soient accompagnées d’enfants. Chose qui n’est pas encore vérifiée. Mais, ce qui est certain, c’est que les passagers du véhicule particulier, venus de Bayakh pour rentrer au village de Thieudème Sarr ont tous perdu la vie. Les victimes sont Ng. K (Mère), I. Sarr (Chauffeur) du particulier, F.G. Nd. Sarr (Grande soeur) et Y. Sarr.



Ainsi, le choc a été très douloureux, puisqu’il y a, à peine deux jours, un accident, occasionnant six (6) morts et des blessés graves s’était produit sur cette même route, à hauteur du Lac Tan-ma.



Les Sapeurs-pompiers, alertés sont présentement, sur les lieux de l’accident pour extraire les corps sans vie des accidentés. Les causes de l'accident reste encore, inconnues.



Leral s'associe à la douleur et présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et, à tous les Diendérois...























