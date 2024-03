Us Ouakam : Moustapha Seck n'est plus coach Le club lebou de Ouakam a décidé de se séparer de son manager ce lundi, au terme de la 15e journée. Après les phases allés pas assez réussis, le club occupe la 9e place du classement avec 16 points. Ledit club a obtenu 4 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Le coach Seck pourtant réussi à faire monter le club en Ligue 1 depuis l'événement tragique en 2017 au stade Demba Diop de Dakar qui avait était à l'origine de pertes en vies humaines. D’après un communiqué officiel, signé par le président du club, Alfred Bathily, Ouakam a tenu à remercier tout le staff technique.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2024 à 16:45





