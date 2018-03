Usa: Une sénégalaise de 35 ans abattue dans son appartement, l'auteur arrêté

Encore un membre de la diaspora sénégalaise mort dans des situations atroces. En effet, Marie Faye, une Sénégalaise de 35 ans a été abattue dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 mars à New York. Infirmière de profession, son corps sans vie a été retrouvé par la police dans son appartement dans le Bronx.



Marie Faye a été sauvagement abattue dans son appartement sise dans le Bronx, à New York. Infirmière de son état, cette jeune Sénégalaise de 35 ans a été tuée dans la nuit du mercredi au jeudi dernier, vers les coups de 22h30 d'un seul coup de feu qui a réveillé les résidents qui vivent dans l'immeuble situé sur l’avenue Ogden.



Alertée, la police qui a envahi les lieux, a trouvé le corps sans vie de Marie Faye avant de remarquer la présence de Alain Samba, un agent de correction âgée de 42 ans, avec une arme à feu.





Alain Samba, actuellement en garde à vue et accusé d’homicide par négligence criminelle, affirme, pour sa défense, que son arme s’est déclenchée accidentellement. PIX11 News qui a donné l’information, révèle que l’agent de correction a dit qu’il nettoyait l’arme et qu’il a accidentellement tiré sur Marie Faye.



Jose Perez, le concierge de l’immeuble a déclaré qu’il était choqué d’apprendre que Mme Faye, l’infirmière qu’il connaissait bien, serait incapable d’être à côté d’une arme à feu.



«Elle souriait tout le temps, je ne peux pas dire une chose négative à son sujet », a déclaré Perez. «C’était une personne fantastique, sa carrière d’infirmière prenait son envol, je ne peux pas croire que cela soit arrivé»



Ce drame vient élargir la liste des Sénégalais qui ont perdu la vie hors de leur pays, ces deux derniers mois.



