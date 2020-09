VIDEO - Bac 2020: Les candidats contre la publication des résultats par Sms et réclament le maintien des délibérations Rédigé par leral.net le Mardi 1 Septembre 2020 à 21:21 | | 0 commentaire(s)|

Les élèves, devant subir les épreuves du baccalauréat vivent avec le stress. Ils considèrent que c'est très difficile de faire des examens dans les conditions, auxquelles, le pays se trouve. Ils s'estiment être dans une situation délicate qui risque de compromettre leurs chances de réussite.



Lesdits élèves, accrochés par Leral TV se disent être dans les dispositions de respecter les normes et mesures barrières. Très perturbés par la covid 19, ils avaient cru que l'examen n'aura pas lieu. Certains, face à cette situation ne suivaient pas correctement le programme.



Ainsi, ils restent d'avis l'absence de délibération n'est pas bien appréciée. Ils veulent que cette décision soit annulée. Puisque, certains d'entre eux, n'ont pas de téléphone ou de connexion internet.



Sous ce registre, les élèves candidats au bac craignent pour leur sort et contestent les Sms, prévus pour la publication des résultats. Ce faisant, ils préfèrent la délibération comme cela se faisait habituellement pour éviter le stress.



