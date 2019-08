VIDEO - Cybercriminalité: 18 nigérians arrêtés avec 250 ordinateurs, faux passeports et cartes bancaires à Oukam Rédigé par leral.net le Samedi 10 Août 2019 à 06:15 | | 0 commentaire(s)| La gendarmerie nationale a réussi un véritable coup de filet en démantelant l’un des plus vaste de réseau de cybercriminels à Dakar. 18 individus, tous de nationalité nigériane ont été arrêtés ce matin, à Ouakam par les éléments de la section recherches de la Gendarmerie. 250 ordinateurs connectés à divers réseaux sociaux avec chacun une vingtaine d’identité, des passeports, des cartes bancaires, plusieurs téléphones portables, et une importante somme d’argent ont également été saisis par les gendarmes lors de cette opération.



Accueil Envoyer à un ami Partager