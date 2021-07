VIDEO: Iran Ndao, tacle les parasites Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juillet 2021 à 21:37 | | 0 commentaire(s)| Le prêcheur de la Sen TV, Iran Ndao, accroché par Leral, refuse de valider la vie de parasite, vécue par certaines personnes. Dépendantes d’un marabout ou d’une personnalité et autres..., ces dernières refusent de suer, ne serait-ce que pour rester autonomes. Elles s’accrochent à des gens pour vivre une misèrable et excrable vie de damnés.

D’après Iran, ces dépendants sont des sans vergones. Conscient de cette inscience, Iran Ndao, reste d’avis qu’accepté cette facon de vivre, serait assimilable à de la honte, à une vie de misérable. C’est comme si, ces personnes, adeptes de la facilité, acceptent que leurs mamans étaient des moins que rien ou des femmes qui n’ont pas servi dans leurs vies de couples.



Ainsi, le prêcheur a brandi fièrement ses multiples frigos à glace pour montrer le chemin honorable à ces gus, volontairement, dépendant. Iran Ndao, très courageux dans ses positions, précise qu’il n’a jamais tendu ses mains à personne pour demander n’importe quoi. Comptant sur le travail, il matraque ceux qui vivent de cette forme de subordination insipide, fade et sans avenir.



Iran Ndao revient sur ses propos d’autrefois, très mal pris par certains. Il avait dit qu’il ne dépend de personne pour vivre.



