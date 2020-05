VIDEO - Lancement " Offensive Corona 1515 " avec le Ministre Oumar GUEYE et l’ONG ENDA Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mai 2020 à 18:04 | | 0 commentaire(s)| Pour renforcer la riposte solidaire au Covid et la résilience communautaire depuis les territoires, L’ONG ENDA initie la « Grande offensive Corona 1515 ».

Monsieur Oumar GUEYE ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires a procédé, ce mardi 11 mai, par visioconférence au lancement de cette « offensive Corona 1515 ».



Monsieur le ministre qui soutient que rien ne sera de trop pour venir à bout de cette pandémie, a exhorté les initiateurs et membres de cette « grande offensive corona » à aller vite et à se serrer les coudes pour un déploiement massif d’initiatives pour barrer la route au Covid 19.



Accueil Envoyer à un ami Partager