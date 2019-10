VIDEO - Me El Hadji Diouf: « Les militants de d’Ousmane Sonko de la diaspora ne le connaissent pas ». Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019 à 18:55 | | 0 commentaire(s)| Invité de l’émission SUNU AFRIK RADIO SHOW présentée par notre confrère El Hadji Ndao, Me El hadji n’a pas raté Ousmane Sonko.



Selon l’avocat, Ousmane SONKO « est un mercenaire qui n’est spécialiste ni en pétrole ni en gaz. »



Décidé de porter le combat au niveau de la diaspora, Me El Hadji Diouf a fait savoir que les militants d’Ousmane Sonko de la diaspora ne le connaissent pas.



Ecoutez l’intégralité de l’émission.



Accueil Envoyer à un ami Partager