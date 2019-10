VIDEO - Offre de produits et services bancaires : La Banque of Africa engage la digitalisation La Banque of Africa vient de lancer la digitalisation de ses offres de produits et services. L’initiative consiste à permettre aux clients d’effectuer ses opérations bancaires, à partir d’un clic. Avec cette digitalisation, découvre-t-on, les clients de la BOA peuvent désormais, tout faire sur place. A distance, le client peut procéder à des virements de salaires, le règlement de fournisseurs et la consultation de ses relevés bancaires.



Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|

L’adaptation à l’évolution technologique mondiale s’impose aux institutions bancaires. Dans cette dynamique, la Banque Of Africa, engage la digitalisation de ses offres de produits et services. Il s’agit d’une manière d’apporter des faciliter les transactions et autres besoins des clients dans sa relation avec la BOA. Présentement, le client ayant son compte à la banque of Africa n’a plus besoin de perdre du temps, pour faire ses opérations bancaires.



Ainsi, l’option de la BOA, promet-on, va bientôt tendre vers l’ouverture de crédits documentaires, de transactions en termes de trésorerie, bref, les opérations de marché. « La digitalisation de nos offres de produits et services, est une expérience mise à la disposition des clients pour rendre ses opérations plus ergonomiques, beaucoup plus conviviales. Plus besoin de perdre du temps ou d’affronter les embouteillages pour aller faire des opérations. Il suffit d’être à votre bureau et, à partir d’un clic, faire votre opération », a expliqué le Directeur général de la Banque Of Africa, M Zampalegre.



Sous ce registre, M Zampalegre précise que la sécurité est placée au cœur des préoccupations de sa banque. « La sécurité est placée au cœur de nos préoccupations. Il y a différents niveaux de sécurité. Au niveau des utilisateurs, il y a des piliers qui sont pris en compte. Dans une entreprise, tout le monde ne peut pas faire. Il y a ceux qui ont le pouvoir et qui sont admis à faire des opérations. Les non habilités ne pourront pas effectuer des opérations sur la plateforme », rassure-t-il.



Reconnaissant l’existence de la cybercriminalité, il évoque la mise en place d’équipes techniques, travaillant de façon acharnée avec des partenaires pour sécuriser les outils proposés aux clients. « Le monde est aujourd’hui, à la digitalisation. Il faut juste regarder autour de nous pour savoir les objets les plus consultés, c’est forcément le téléphone et l’ordinateur. Avec le téléphone ou l’ordinateur, la Banque est à votre service. Avec la digitalisation, le téléphone devient une agence bancaire », a-t-il révélé.



D’après M Zampalegre, le produit est accessible à tous. Puisque, le Sénégal est l’un des pays où le crédit est le plus disponible. « La digitalisation est extrêmement importante. Elle permet d’atteindre des personnes qui jusque-là, étaient difficiles à toucher. Nous allons essayer de faire de sorte que chacun ait un compte bancaire afin de participer au développement économique et social du pays », a promis le Directeur général de la BOA.



A retenir que, Boaweb est une application entreprise. Alors que, myboa est réservée aux clients pour faire ses opérations de transfert, de virements etc.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos