VIDEO - Projet "Jiguen Gni Tamit" : 2 milliards FCFA mobilisés pour la promotion de l'entrepreneuriat...

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019 à 15:18 | | 0 commentaire(s)|

2 milliards 200 mille FCFA seront mobilisés dans la cadre de la mise en oeuvre du programme '"Jigueen Gni Tamiit", dont le but est de booster l'entrepreneuriat féminin dans les régions de Louga et de Thiès. L'information a été donnée par Sophi Holidays, représentante de la région de Bruxelles dans le cadre de ce projet de la coopération Sénégalo-Belge, lors d'un CRD avec le ministère de la Femme et de la Famille et les cheffes d'entreprises Lougatoises. Le programme accompagnera 100 mille entrepreneurs dans la filière lait, mais aussi dans la transformation des fruits et légumes et des produits halieutiques.





