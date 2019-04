VIDEO - Retrouvailles des socialistes : la réponse de Moustapha Niasse à Tanor Dieng Le leader de l’Afp s’est prononcé sue l’appel à des retrouvailles de la famille socialiste. « Depuis 3000 ans, on n’a jamais réussi à reconstruire l’histoire », a déclaré Moustapha Niasse.

« L’histoire ne se refait jamais. l'essentiel est de rester soi-même et de vivre son identité propre », a ajouté le président de l’Assemblée nationale. Qui ajoute, « je suis socialiste et je le resterai, mais on ne peut pas recréer le parti socialiste. Ce n’est pas un refus, ni un blocage, mais l’être humain évolue ».



Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2019 à 17:00



