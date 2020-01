Sa maison et son domaine saisis pour une dette de 11 millions: Le chanteur El Hadji Ndiaye raconte ses misères Il n’est plus à présenter. El Hadji Ndiaye est un des grands-maîtres de l'afro-folk sénégalais dont les tubes continuent de cartonner dans les stations de radios. En témoigne les morceaux : « Bonjour, comment ça va. Et comment va la santé », « Ragajuma », « amouma ligueye » et « Boor Yi ». Mais au-delà de son succès, l’artiste vit un véritable drame. Pour une dette de 11 millions Cfa, sa maison et son domaine d’une valeur de 600 millions ont été saisis. Dans cette vidéo, il raconte les péripéties de cette affaire… qui risque de l’emporter.

