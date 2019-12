VOL DE 22 MILLIONS F CFA : L’étudiant et le commerçant braquent le bureau du régisseur de l’Ucad Mor Lo Seck, un étudiant en droit, et le commerçant Babacar Fassy Siby ont comparu, le 12 décembre, devant la chambre correctionnelle, pour avoir subtilisé les bourses d’étudiants d’une valeur de plus de 22 millions, dans le bureau du régisseur, à l’Ucad. Ils ont partiellement reconnu les faits pour lesquels ils ont comparu et seront fixés le 26 prochain.



Pendant que des étudiants se plaignent du retard de paiement de leur bourse, Mor L. Seck, en deuxième année en droit et son acolyte Babacar S. Siby ont trouvé le moyen de rafler 22 millions dans le bureau du régisseur de l’Ucad. En détention depuis 2 ans et 3 mois, l’étudiant a été vendu par son beau-frère qu’il est allé voir, après avoir eu sa part du butin. Il lui avait dit qu’il avait joué et gagné au parifoot une importante somme d’argent. Ayant des doutes sur la provenance licite de cet argent, il était allé au commissariat du Point E y faire une déposition. La police scientifique n’a pas eu trop de mal à les appréhender, puisque leurs empreintes digitales ont été trouvées sur le pied de biche qu’ils avaient utilisé.



Les faits se sont déroulés dans la nuit du 26 au 27 août 2017, lors du concert d’Omar Pène. Les deux malfaiteurs se sont retrouvés, avant le show, au pavillon A, pour planifier le vol. Par la suite, ils ont fait une ronde aux alentours de 23 h, pour étudier les lieux. Ce n’est qu’aux alentours de 3 h du matin qu’ils sont passés à l’action. Munis d’un pied de biche, ils ont défoncé la porte et se sont emparés d’un sac contenant 22 millions 883 mille francs. Ils ont ensuite pris une chambre d’hôtel à Fouta 2 pour y passer la nuit et se partager le pactole.



Ce 12 décembre, ils ont comparu devant le tribunal correctionnel. Ils ont reconnu le vol, mais réfutent le montant qui se trouvait dans le sac. Ils ont prétendu y avoir trouvé la somme de 13 millions 600 francs et qu’après partage, ils ont chacun eu 6 millions 800. Interrogés par le président du tribunal sur la motivation de leur vol, Babacar a rétorqué qu’il voulait organiser son voyage pour l’Europe. Quant à Mor, tête baissée, il n’a pipé mot.



L’agent judiciaire de l’Etat a demandé au tribunal de les déclarer coupable des délits d’association de malfaiteurs et de détournement de deniers publics. Il a également réclamé les 22 millions 883 mille, ainsi que 2 millions pour dommages et intérêts pour le préjudice moral. Dans le même sens, le parquet a requis une peine d’emprisonnement de 5 ans ferme.



Ils seront édifiés sur leur sort, le 26 décembre prochain.



