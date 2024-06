Va:r Diomaye reçoit Tony Blair que Sonko qualifiait de «manipulateur»

«Ce jeudi le Président Diomaye a également reçu Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, aujourd’hui à la tête de Tony Blair InstituteGc. L’Institut se réjouit de soutenir le chef de l’Etat dans la réalisation de sa vision et de ses initiatives prioritaires et stratégiques», lit-on sur les plateformes de la présidence de la République.



C’est pourtant le même Blair que Ousmane Sonko avait dénoncé. «Qui sont aujourd’hui ceux qui soufflent dans l’oreille de Macky Sall ? Je commence par l’exemple britannique parce que M. Tony Blair, sous couvert de son institut qui prétend travailler dans le domaine de la gouvernance et de la plateforme digitale ESanté et de l’agriculture, est aujourd’hui un des conseillers privilégiés du gouvernement sénégalais. Nous savons que M. Tony Blair qui est spécialiste de la manipulation ethnocentriste au Kossovo, en Irak, en Libye via son cabinet de conseil stratégique…», avait déclaré le leader de Pastef, aujourd’hui Premier ministre.



Bes Bi