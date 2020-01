Vélingara: Une sexagénaire arrêtée en possession de la drogue et une arme de guerre

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Sounté Souaré, une vieille dame âgée de 62 ans, résidant au village de Temento à Médina Gounass, dans le département de Vélingara, a été arrêté vendredi dernier pour trafic de drogue. Elle a été interpellée en même temps que trois hommes Amadou Kandé, alias Sakoudji, 35 ans, présumé cerveau, Alassane Bâ, 25 ans et Abdoulaye Sow, 23 ans. Ils sont poursuivis pour détention et trafic de drogue, détention d’arme de guerre de marque Kalachnikov et d’un chargeur sans autorisation.



Ils ont été tous alpagué à l’issue d’un coup de filet des éléments de la Brigade régionale de l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) de Tambacounda. Ce, à la suite d’une dénonciation, d’après le récit de L’Observateur. Le journal précise que 6 Kg et 5 cornets de chanvre indien ont été également saisis au domicile du présumé cerveau.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos