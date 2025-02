Vendredi 7 février 1986—Vendredi 7 février 2025 : 39ème Anniversaire du rappel à DIEU du Pr Cheikh Anta Diop (1923-1986) Par Dr Ibrahima Dème Je me souviendrai toujours de ce vendredi 7 février 1986 où mes condisciples de l’École Inter-états des Sciences et de Médecine Vétérinaires de Dakar Dr Moustapha Thiam, notre compatriote du Niger Dr Mamadou Salleh et moi attendions impatiemment la conférence que devait tenir le Pr Cheikh Anta Diop à l’Université éponyme....

** Le Pharaon du Savoir toujours parmi Nous ! **

« La morale consiste à se savoir esprit et, à ce titre obligé absolument, car noblesse oblige, il n’y a rien d’autre dans la morale que le sentiment de dignité » (Alain)

Que ne fût notre profonde tristesse lorsque nous apprîmes dans la soirée son rappel soudain à DIEU. Cet homme de pensée et d’action illustre par la naissance et éminent membre de la chevalerie spirituelle et aristocratique venait ainsi de tirer sa révérence laissant orphelins ses disciples.



Cheikh Anta,

C’’est le Maître aux principes inélastiques quelque qu'en fussent les enjeux, l'Humaniste intégral, simple (et qui savait rendre simple le compliqué, agréable l’habituel et habituel le simple), toujours serein et ouvert à tous les apports fécondants des autres Civilisations



C’est l’homme politique d’une exquise courtoisie qui n'a jamais confondu les champs ni sacrifier ses militants pour je ne sais quelle ambition temporelle rejoignant ainsi son frère d’ « âme » et compagnon de lutte le Président Mamadou Dia.



C’est le Négro-musulman qui vit le jour le Samedi 29 décembre 1923 et rejoignit son Seigneur et Ses Guides Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimou Rasoul (PSL) et Cheikh Ibrahima Fall Lamp le Vendredi 7 février 1986.



Tes Disciples d'Ici et d'Ailleurs ne t'oublieront Jamais.L'Afrique noire et la Diaspora te seront éternellement reconnaissantes car tu leur a permis de retrouver leur conscience Historique sans laquelle aucun Peuple ne peut participer dignement au banquet l’Universel.



Que la Terre bénie du Baol — qui fut le théâtre d'épiques batailles pour la dignité et qui, j'en suis convaincu, s'honorera à chaque instant de te porter dans ses entrailles— te soit éternellement légère !



Cette pensée de René Char te sied à merveille : ″Celui qui vient au monde pour ne rien perturber ne mérite ni égards ni patience″



Mes pensées affectueuses pour notre grand frère le Pr Cheikh Mbacké Diop, à mon frère Saloum Sané et à tous les amis ″Cheikh-Antaïstes″ de Montpellier, à ton disciple de toujours, mon cousin Bouna Talla Sidy Alboury Ndiaye, Secrétaire général du Rassemblement National Démocratique (RND).



J’ai aussi une pensée pieuse pour le Pr Madior Diouf qui vient de nous quitter après avoir si hautement vécu.



Docteur Ibrahima Dème

