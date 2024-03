Vent décrispation, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye libres dans quelques heures Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Mars 2024 à 23:58 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu / Dakar / Cheikh Saadbou Diarra Après les vagues de libération des détenus politiques depuis plusieurs semaines suivies du vote de la loi d’amnistie sur les violences entre février 2021 et février 2024, les « Patriotes » peuvent afficher le sourire. Bientôt les portes de la prison du Cap Manuel s’ouvriront pour lasser sortir Ousmane SONKO le leader charismatique de Pastef et Bassirou Diomaye FAYE. Selon des informations exclusives obtenues par Atlanticactu.com, la libération de Ousmane SONKO et Bassirou Diomaye FAYE le candidat de Pastef et de la coalition Diomaye Président pourront regagner leur domicile dans les toutes prochaines heures. « Toutes les dispositions sont prises tant au niveau de la prison du Cap Manuel qu’au niveau des domiciles respectifs des deux personnalités pour leur assurer le maximum de sécurité et de confidentialité », a affirmé la source. Arrêtés respectivement depuis le 14 avril et le 28 juillet 2023 pour outrage à magistrat pour Bassirou Diomaye Faye et vol de portable pour Ousmane SONKO, les deux responsables de Pastef verront les charges retenues contre eux s’amplifier avec des accusations à connotation criminelle. Mais malgré leur emprisonnement, des violentes manifestations ont à nouveau endeuillé le Sénégal quelques heures après le report de la présidentielle par le président Macky SALL.



