Vent des frustration au foirail de Sicap-Mbao : les jeunes éleveurs ruminent leur colère

L’Association des jeunes éleveurs du foirail de Sicap-Mbao accuse le Comité de gestion du parc des gros ruminants de détournement de fonds, et cela « en complicité avec le sous-préfet de Thiaroye ». Ils ont fait face à la presse le week-end pour exprimer leur colère et surtout inviter les autorités à réagir.



« Ils disent que le foirail a eu 65 millions de F CFA cette année, mais ce n’est pas vrai. Ils ont eu plus de 100 millions de F CFA. Ils ont détourné l’argent à des fins personnelles. Ils disent également avoir injecté plus de 50 millions au niveau du foirail, ce qui n’est pas le cas. Nous n’avons même pas de toilettes et les conditions sont extrêmement terribles. Nous demandons à Macky Sall et à son ministre de l’Intérieur de réagir avant que cela ne dégénère », a affirmé Samba Dia, le porte-parole des éleveurs.

Le Sg du comité de gestion dément



Le Comité directeur de gestion du parc des gros ruminants a réagi à ces accusations de l’Association des jeunes éleveurs du Sénégal. Pour son secrétaire général, celui qui s’est prononcé n’est même pas la personne indiquée. Elimane Ndiaye précise : « Le comité a été mis en place en mars 2021 et a organisé une assemblée générale pour évaluer le travail fait pendant son mandat. Il est ressorti de cette assemblée générale qu’un bilan a été fait en présence du préfet, du maire de la commune de Diameguene-Sicap-Mbao et du commissaire de Police de Diameguene ». Selon lui, tout s’est bien passé et la réunion a été validée.



« Nous avons fait le compte rendu de notre gestion devant les autorités et nous devons organiser une assemblée générale dans les jours à venir pour convoquer tous les membres du parc des gros ruminants de Sicap-Mbao. Malheureusement ceux qui sont sortis dans la presse pour parler n’ont aucune légitimité. Ils font des accusations graves et sans fondement. Il n’y a pas de détournement au niveau du parc des gros ruminants et nous ne souhaitons pas répondre à des gens irresponsables. Nous travaillons avec plus de 2000 personnes et nous sommes en contact avec l’Administration », a dit M. Ndiaye.



Réaction du sous-préfet de Thiaroye : « Je n’ai rien à me reprocher »



Le sous-préfet de Thiaroye, Marcel Thiaw, contacté par Bés bi, s’est dit « très surpris » par les accusations des jeunes éleveurs contre sa personne. « Ces accusations sont sans fondement et les accusateurs n’ont aucune preuve des propos qu’ils avancent. C’est pourquoi je ne veux même pas répondre à ces gens. Mes prédécesseurs ont tout tenté, la famille de Thierno Mountaga Tall aussi a tout fait pour réunir tous les acteurs du foirail mais ils n’y sont jamais parvenus.



C’est lorsque je suis venu que les choses ont commencé à bouger. J’ai tout fait pour que les acteurs s’organisent. C’est ainsi qu’au mois de mars 2022, une assemblée générale a été organisée et un bureau a été mis sur pied sous la supervision de l’autorité administrative et de la police. Franchement, je n’ai rien à me reprocher. Ce n’est pas à 60 ans, à la veille de la fin de ma carrière que je vais laisser des casseroles », a insisté le sous-préfet de Thiaroye, très serein.

Emedia