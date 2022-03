Vente des billets du match Sénégal -Egypte : Des supporters Sénégalais assiègent le siège de la FSF. pour dénoncer " une mauvaise gestion de l’organisation "

Ne parvenant toujours pas à se procurer des billets pour le match retour des barrages de Coupe du monde , de jeunes supporters Sénégalais continuent de faire valoir leurs revendications auprès des autorités locales. Au moment où ses lignes sont écrites, le siège de la Fédération Sénégalaise de Football est assiégé.



C'est connu: Les "Lions" du Sénégal et la bande à Salah se retrouveront demain mardi (19h), pour le match retour, qui offrira donc au vainqueur de ce duel un billet pour le Qatar.



À quelques heures du coup d'envoi de cette rencontre décisive, des inconditionnels des "Lions" ont envahi l’ensemble des plateformes et la billetterie physique afin de s’accaparer toutes les places permettant d’assister au match. Malheureusement, des se retrouvent dans l’impossibilité de dénicher des billets d'entrée.



Dakarposte a appris que le stade Me Abdoulaye Wade a affiché complet avant même le dénouement du duel intense entre Sénégalais et Egyptiens. Comme il fallait s'y attendre, la billetterie pour ce match a donc été épuisée.



Ce problème contraint alors les Sénégalais entre autres ressortissants d'autres pays résidant au "pays de la Téranga" à se contenter de supporter la rencontre virtuellement. Chose à laquelle la cohorte de supporters, actuellement devant le siège de la FSF, s’y oppose formellement. "Pas question pour nous que l’équipe nationale du Sénégal dispute le match sans ses fervents supporters que nous sommes" fait savoir, avec amertume, un d'entre eux.





Et notre interlocuteur de renchérir: " Nous sommes venus ici pour attirer l’attention des organisateurs, des autorités du pays. Nous n'avons qu'un seul mot d’ordre : s’acquérir des sésames permettant de vivre la rencontre de demain de plus près."



Comme s'ils s'étaient passés le mot, ils dénoncent " une mauvaise gestion de l’organisation" et " un traitement injuste". Mais ce n’est pas pour autant que cette foule compacte compte rendre les armes.



Affaire à suivre...

