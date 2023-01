Venu assister son frère arrêté par la gendarmerie: M. Barry atterrit devant la barre pour faux et usage de faux

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2023 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

Si M. Barry savait ce qui l’attendait à la gendarmerie suite à l’arrestation de son petit frère pour expiration de permis de conduire, il n’allait sûrement pas y mettre les pieds. Dès son arrivée à la gendarmerie, il a présenté sa carte d’identité nationale. Mais les pandores ont constaté que M. Barry leur a présenté une fausse carte d’identité nationale. C’est dans ces circonstances qu’il a été arrêté et déféré au parquet pour faux et usage de faux dans un document administratif. A la barre hier du tribunal des flagrants délits de Dakar, le mis en cause est revenu sur les faits en indiquant que ce jour-là, il a reçu un appel de la gendarmerie l’informant que son jeune frère a été arrêté pour permis de conduire expiré. C’est ainsi qu’il s’est rendu à la brigade. Dès qu’il a présenté sa pièce d’identité, on lui a notifié que c’était un faux. «J’ai obtenu cette carte à la police de la Médina à partir de mon extrait de naissance», a-t-il précisé, relate L'As.





Le prévenu ajoute que lorsque sa carte d’identité nationale a expiré, il est retourné sur les lieux pour une nouvelle confection. Revenant sur la manière dont il a reçu l’extrait de naissance, il dira l’avoir acquis de son père. «C’est mon père qui m’a remis un extrait de naissance au courant de l’année 2000. Je suis né en 1974 à Pikine, mais j’ai grandi en Guinée. C’est en 1992 que je suis revenu au Sénégal, mais mon père était resté là-bas», a-t-il informé sans convaincre



. N’étant pas convaincu de ses explications, le ministère public a sollicité le renvoi de cette affaire pour analyser de plus près l’extrait de naissance qui n’a pas encore été versé dans le dossier. Le juge a accédé à cette demande en renvoyant le dossier au 26 janvier prochain.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook