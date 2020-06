Vers coup dur à la lutte contre la pandémie Covid-19: le SAMES compte déclencher un plan de mouvement et exprime ses frustrations Si les choses se confirment un coup dur sera porté aux efforts de lutte contre la pandémie Covid-19.Santé : le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) compte déclencher un plan pour satisfaire ses exigences.

A travers un communiqué que le SAMES a mis sur la table des griefs et se prépare pour un plan d’action qui risque de porter un coup dur à la lutte contre la pandémie Covid-19.



« Les équipes d’investigation manquent cruellement d’appui et les comités de développement sanitaires supportent la quasi-totalité des charges. Le SAMES exige le respect et la sécurité des agents de santé et va demander purement et simplement l’arrêt des missions de prélèvement sur le terrain si l’Etat ne prend pas ses responsabilités pour la protection des agents ».



Le Syndicat met en garde aussi le ministère de la santé qui, dit-il,« profitant de la crise de la Covid-19, a procédé à plusieurs nominations à des postes de responsabilité sans respecter les règles de compétition acquises depuis plusieurs années.



Il rappelle que la santé est éminemment technique et n’acceptera aucune nomination clientéliste de novices sans expériences qui vont mettre en péril les programmes de santé.



« Le SAMES va prochainement publier son plan d’action au regard de tous ces problèmes identifiés et demande aux agents de santé de se tenir prêts et de ne prendre aucun risque dans le suivi des contacts », dit le document.



