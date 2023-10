Vers la baisse du coût de l’électricité, la centrale de Cap des biches fonctionnelle... Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2023 à 20:04 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal fait un pas significatif vers l'indépendance énergétique alors que la construction de la centrale électrique WAE 366 MW de Cap des Biches approche de son achèvement. Le directeur général de la société en charge de ce projet, Pape Demba Biteye, a annoncé ce mercredi 17 octobre que d'ici la fin de l'année 2023, le Sénégal commencera à produire de l'électricité à partir de sa propre centrale électrique, une nouvelle qui suscite l'enthousiasme et l'optimisme au sein de la population sénégalaise.



Lors d'une visite sur le site de la centrale électrique WAE 366 MW de Cap des Biches, Pape Demba Biteye, accompagné du directeur général de Pretrosen, Manar Sall, a partagé des informations prometteuses sur l'avancement des travaux. " Ce que nous avons vu ici nous rassure quant à l'état d'avancement sur le terrain. Nous espérons que cette centrale pourra délivrer ses premiers MW sur le réseau interconnecté de Senelec avant la fin de cette année. La centrale en phase de construction marquera l'histoire en ce sens qu'elle sera la première cent pourcent sénégalais » a déclaré monsieur Biteye. Ce projet d'envergure, dont le coût est estimé à 432 millions d'euros (soit environ 283 milliards de Fcfa), est financé par les citoyens sénégalais et des banques africaines. Cette initiative majeure constitue le plus grand investissement jamais réalisé dans le secteur de l'électricité au Sénégal.



Le directeur général, Pape Demba Biteye, a exprimé son optimisme quant au calendrier du projet, affirmant que la centrale devrait être en mesure de fournir ses premiers mégawatts au réseau interconnecté de Senelec avant la fin de l'année en cours. Ce serait une première pour le pays, puisque toutes les centrales de production d'énergie électrique antérieures avaient été construites par des entreprises internationales.





