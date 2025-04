Vers une Maison du tourisme à Ziguinchor (DG ASPT)

L’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) prévoit d’implanter prochainement une Maison du tourisme à Ziguinchor (sud), pour faire la promotion de ce secteur sur le plan national, a-t-on appris mardi de son directeur général, Adama Ndiaye.



“Nous voulons implanter très prochainement, avec le soutien du gouverneur, la Maison du tourisme à Ziguinchor”, a-t-il notamment dit en marge d’une visite de courtoisie au chef de l’exécutif régional, Mor Talla Tine.



Cette visite du DG de l’ASPT dans la zone sud du Sénégal s’inscrit dans le cadre d’une tournée de vulgarisation du programme dénommé ”Nemeku Diwane”, a expliqué M. Ndiaye.



Le projet “Nemeku Diwane” ambitionne de faire la promotion du tourisme intérieur et offre à l’ASPT l’opportunité de rencontrer les acteurs du secteur, selon M. Ndiaye.



Il s’agira, selon lui, de s’imprégner des réalités et des attentes des acteurs du secteur dans le but de disposer d’informations très pratiques devant permettre d’avancer dans la promotion des pôles territoires.



“Cette Maison du tourisme est un dispositif très important qui va abriter non seulement des services d’information mais également un service dédié à l’exposition permanente de l’offre touristique à travers l’artisanat et d’autres produits que nous avons en Casamance”, a souligné Adama Ndiaye, en présence de plusieurs acteurs du tourisme.



Selon lui, “l’ASPT s’est inscrite dans les orientations stratégiques à travers le référentiel ‘Sénégal horizon 2050′”, évoquant à ce sujet des projets “assez structurants et orientés surtout vers les territoires”.



“Ce déplacement à Ziguinchor consiste à expliquer aux acteurs locaux les projets de l’ASPT et recueillir les informations pour qu’ensemble, nous puissions travailler en parfaite synergie autour de ces projets structurants et sur lesquels, se positionne adéquatement le pôle Casamance à travers son offre qu’il faut davantage travailler”, a t-il ajouté.



Il a rappelé que la zone méridionale du Sénégal est “un des pôles les plus importants dans le développement du tourisme sénégalais”.



“Nous avons des idées très claires à travers ce potentiel qui existe déjà autour de l’éco-tourisme, du tourisme religieux et de l’agro-tourisme à Ziguinchor”, a encore fait valoir le directeur de l’Agence sénégalaise de promotion touristique.



Il a annoncé la tenue ce mercredi, à Ziguinchor, un atelier d’échanges sur les projets et programmes de l’ASPT, en présence d’acteurs du tourisme, des collectivités territoriales et des autorités administratives.



