Victimes de la Senelec, Chômeurs, Pêcheurs, Boulangers : ces colères qui montent contre l’Etat… Tribune-Si d’ici la prochaine présidentielle le gouvernement ne parvient pas à calmer la colère des victimes de la cherté des factures de la Senelec, les pêcheurs qui sont contraints par la rareté du poisson à braver la mer et ces régiments de jeunes Sénégalais en chômage endémique, le candidat de la mouvance présidentielle risque d’endosser les conséquences.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2023 à 10:46

À quelques mois de la présidentielle de 2024, la liste des mécontents du régime s’allonge. Au chômage endémique des jeunes, s’est ajoutée la colère des pêcheurs qui bravent la mer, faute de poisson dans nos côtes.



De nos jours, le poisson est devenu rare, poussant des milliers de pêcheurs à prendre le chemin de l’émigration par la mer. Qu’elle soit légale ou pas, la pêche industrielle à outrance a conduit au pillage des ressources halieutiques et décourager les pêcheurs artisanaux qui sont les principaux acteurs des embarquements clandestins en mer pour l’Europe.



Ces pêcheurs ne cessent de réclamer la révision des accords de pêche avec l’Union européenne qu’ils considèrent comme la principale source de leurs problèmes. Si le manque de poisson se fait de plus en plus sentir par les pêcheurs sénégalais, c’est parce qu’ils n’ont plus la possibilité d’aller chercher le poisson sur les côtes de la Mauritanie ou de la Guinée Bissau, sans disposer d’une licence. Il y a également les victimes de la hausse intenable des factures de la Sénélec qui pousse la Fédération nationale des boulangers du Sénégal et le Regroupement des boulangers du Sénégal a sonné la mobilisation à travers une conférence de presse qui se tient aujourd’hui.



À ce jour, des milliers de clients de la Senelec se plaignent des factures. Les plus en colère sont les abonnés du woyafal qui crient leur désarroi depuis des mois. Alors que les Sénégalais s’attendaient à une baisse du prix de l’électricité, on leur sert des factures qui font pousser des cheveux blancs à des pères de familles qui sont déjà durement éprouvés par l’augmentation du prix des denrées.



Les pêcheurs qui ne trouvent plus de poissons dans les eaux sénégalaises, partent en Europe à bord de leurs pirogues, au prix de leurs vies. Ils se sont en effet transformés en transporteurs d’émigrants clandestins. Les autorités tentent d’arrêter le phénomène, mais lutter contre l’émigration clandestine nécessite surtout un combat impérieux contre les conditions des candidats qui ont pour noms : galère, misère



