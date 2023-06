Victoire de prestige de 4 buts à 2 : Le Sénégal, première nation africaine à mettre 4 buts au Brésil

En battant, mardi, le Brésil, le Sénégal ne devient pas seulement le troisième pays africain à réussir cet exploit historique, après le Cameroun et le Maroc. Il est devenu, du coup, la première équipe africaine à mettre quatre buts, à la nation la plus titrée du monde, avec cinq trophées mondiaux (1958, 1962, 1970, 1994 et 2002).



Le Sénégal est également devenu la seule nation du continent africain à n’avoir pas perdu contre le Brésil. Les deux équipes se sont affrontées en match amical le 10 octobre 2019 à Singapour. Les Lions avaient tenu en échec la Seleção (1-1), sur un but de Sadio Mané.



Sadio Mané, après son doublé au stade josé Alvalade de Lisbone, est devenu le premier joueur africain à marquer trois buts à une sélection brésilienne.

Cette victoire contre la troisième équipe mondiale sur le dernier classement de la FIFA permet à Aliou Cissé d’enregistrer son premier succès contre une nation du top 20 mondial.



Les coéquipiers de Sadio Mané ont également infligé au Brésil sa quatrième défaite face à un pays africain. Trois fois contre le Cameroun et une fois contre le Maroc. Les Lions indomptables sont la seule nation africaine à avoir battu trois fois, le Brésil, en huit rencontres.



La victoire la plus récente est celle obtenue (1-0) lors de la troisième journée des matchs de groupe à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le Maroc a réussi le même exploit (2-1), le 26 mars 2023, lors du deuxième match amical, entre les deux équipes, leur troisième rencontre, après celle de la Coupe du monde 1998 en France, en phase de poule avait tourné en faveur du Brésil (3-0) des Ronaldo, Rivaldo et compagnie.



De la rencontre amicale gagnée (3-0) contre l’Algérie en 1965 à la victoire (4-1), en amical contre la Guinée, samedi dernier, en passant par le premier match officiel avec le Zaïre (actuelle République démocratique du Congo), le Brésil a toujours dominé les nations africaines sur le rectangle vert.



A part le Cameroun, le Maroc et le Sénégal, seul le Nigeria a tenu tête au Brésil en obtenant un match nul,1-1, en 2019, en amical.



La dernière victoire brésilienne face à une équipe africaine remonte à la semaine dernière contre la Guinée. La Seleção a lourdement battu le Syli national sur un score sans appel de 4 buts à 1.

APS