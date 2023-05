Victoire du Bayern à Brême : regain de forme pour Sadio Mané, Bouna Sarr rejoue enfin iGFM - Le Bayern Munich est allé s'imposer (2-1) sur la pelouse du Werder Brême, samedi, à l'occasion de la 31e journée de Bundesliga. Sadio Mané est impliqué sur le premier but bavarois.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2023

Le Bayern Munich conforte son fauteuil de leader. Ce samedi après-midi, lors de la 31e journée de Bundesliga, les Bavarois se déplaçaient sur la pelouse du Werder Brême avec l’ambition de prendre 4 points d’avance sur le Borussia Dortmund, dauphin. Et les hommes de Thomas Tuchel, qui ont galéré face au 12e du classement, ont fini par faire le travail.



Match correct pour Mané



Il a fallu attendre la deuxième période pour voir l’ouverture du score du Bayern Munich grâce à Serge Gnabry. Auteur de l'avant dernière passe, Sadio Mané est impliqué sur ce but. Mieux, l'international sénégalais qui a joué sur les côtés ce samedi, a fait un match correct jouant 88 minutes montrant beaucoup d'engagement et d'envie (79% de passes réussies, 2 tirs, 1 occasion créée, 45 ballons touchés, 40% de dribbles réussis, 33% de duels gagnés).



Quelques minutes plus tard, c’est Leroy Sané qui doublait la mise et scellait la victoire des siens. Car la réduction de l’écart des locaux, signée Schmidt n’a rien changé. Le Bayern Munich met la pression sur Dortmund qui n’a plus le choix : une victoire pour ne pas dire quasi-adieu au titre.



Bouna rejoue plus d'un an après



L'information de ce samedi reste le premier match de Bouna Sarr depuis mars 2022. L'arrière droit des Lions a remplacé Sadio Mané à la 88e minute contre le Werder. Opéré en septembre 2022, il n'avait plus foulé les pelouses depuis mars 2022. C'était à l'occasion du match aller des barrages pour la Coupe du monde 2022, contre l'Egypte au Caire. Bonne nouvelle pour le champion d'Afrique.



