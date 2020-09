Video : Accident d?un véhicule de la police à Touba : Un mort et 7 blessés graves Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

Un grave accident a lieu ce vendredi, vers 11 heures à Touba, plus précisément à Djanatoul Mahwa. L’on dénombre un mort et sept blessés. La voiture de la police de Ndamatou qui convoyait des détenus en garde à vue, dans les différents commissariats, à la maison d’arrêt et de correction de Mbacké et Diourbel, a dérapé. Elle a heurté un arbre et une autre voiture prés de l’usine Carreau. Le défunt et les rescapés ont été acheminés à Hôpital Matlaboul Fawzaïni.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-30154-video-accid...

Accueil Envoyer à un ami Partager