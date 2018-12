Vidéo : Adoulaye Diop Sarr explique la dualité entre le Yonnu Yookuté et le PSE Le mouvement ‘’And Sampaat Macky’’, a organisé un panel sur : ‘’ les engagements et les réalisations du président Macky Sall’’, samedi après midi à Dakar pour rappeler et partager le bilan du Président Macky Sall. Ici, Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l’Action sociale liste les réalisations de Macky Sall.



Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Décembre 2018 à 07:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos