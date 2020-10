Vidéo - Arabie Saoudite: une voiture termine sa course à la Mosquée d'Al Haram (Mecque) Un fait insolite et assez bizarre s'est passé ce vendredi en Arabie Saoudite, plus précisément à la Mecque, avec une voiture qui fonçait à vive allure et qui a percuté la porte extérieure de la mosquée Al Haram.

La frayeur passée, les agents sont passés à l'action en immobilisant le conducteur qui ressemblait à subsaharien, avant de déplacer la voiture en dehors de Al Haram.



Les autorités saoudiennes ont ouvert une enquête.



