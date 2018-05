Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici (Vidéo Exclusive): Soirée de Waly Seck à Dock Pullman de Paris – Un bilan plutôt cauchemardesque ….(Voir les statistiques) Rédigé par leral.net le Lundi 7 Mai 2018 à 13:35 | | 0 commentaire(s)|

Soirée de Waly Seck à Dock Pullman de Paris – Un bilan plutôt cauchemardesque ….(Voir les statistiques)

La deuxième édition de l’anniversaire de Wally Seck au Dock Pullman de Paris qui s’est tenue le 5 mai 2018 à Paris, annonce un bilan plutôt cauchemardesque .

En effet , le public n’a pas totalement répondu au rendez -vous car le bilan de la soirée est plutôt médiocre et désastreux.

Par le biais de nos correspondants qui étaient sur place, Sanslimitesn.com est en mesure de vous présenter les statistiques étonnantes et inattendues de la soirée du Faramareen. Selon nos sources, la salle a été réduite pour esquiver l’échec et l’absence du public à l’anniversaire de Waly Seck .

Pourvu d’objectiver l’information, les radars de Sanslimitesn.com ont réussi à dénicher les statistiques qui sont jusqu’ici irréfutables : 2100 tickets vendus en prévente et 292 billets vendus le jour-j devant la porte, ce qui fait le total d'entrées de 2392 personnes sur les 5300 places de dock pullman .

Et le plus scandaleux, plus de 100 personnes sont entrées gratuitement en forçant les portes vers 3h 56 minutes.

En plus d’un résultat négatif de sa soirée, Waly Seck n’a pas manqué de relancer la polémique du 12 mai avec Pape Diouf au Cices, en utilisant le snap de Niang kharagne, »Affaire bi dou football, dou beuré, anniversaire rek la ».

Des propos déplorables e vers Pape Diouf juste pour créer le buzz alors que ce dernier est resté muet depuis lors dans cette histoire.

En revanche, il est important de souligner que Waly Seck et le Ramdaan ont assuré le show, avec un spectacle époustouflant dans une ambiance de folie au Dock Pullman .

Si toutefois cette information venait à être démentie, nous sommes prêts à divulguer la vidéo complète qui confirme l’échec de la soirée.En guise d'amuse-gueule, voici un extrait de ladite vidéo :









