Sur la vidéo, on le voit attraper le chien par les pattes avant de le fracasser contre le sol à plusieurs reprises. « Tu m’as fait perdre de l’argent! » hurle l’individu, avant de l’achever.



Il a ensuite annoncé qu’il allait le cuisiner et le manger. « Si votre chien n’est pas capable de faire la course, mangez-le! » explique le tortionnaire.