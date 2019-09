Vidéo : Korka parle de son séjour carcéral à la prison des femmes de Liberté 6: « sama pape bimou ma guissé casso dafa done…»

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 17:30 | | 0 commentaire(s)|

Elle joue à la fois dans les séries «Idoles» et «Brigade des mœurs». Son talent d’actrice n’est plus à démontrer. La jolie et célèbre Korka, de son vrai nom Mariama Sy, a reçu l’équipe de iGFM à Yoff, au siège de Even Prod, où elle s’apprêtait pour le tournage.



Dans cette vidéo, l’animatrice fait d’incroyables déclarations concernant sa vie privée. De son séjour carcéral à la prison des femmes de Liberté 6 à son intégration à la SenTv, elle n’omet rien.