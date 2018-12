Vidéo-Cheikh Araby Niasse : "Sidy Lamine Niasse était un modèle de droiture" L'imam et frère de Sidy Lamine Niasse, Cheikh Araby Niass parle de son défunt frère qui, selon lui, n'a jamais fait l'école française. L'imam, revient sur quelques aspects de la vie et l'œuvre du PDG du groupe Walfadjiri.

