Vidéo - Nguelel Malal: Les populations magnifient l'acte de leur maire et en demandent plus! Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 17:44 | | 0 commentaire(s)| Le maire de la commune de Nguelel Malal, Samba Kanté a offert plus 50 tonnes de riz à ses administrés. Il vient ainsi en aide aux familles les plus démunies. Ce, dans le cadre de la riposte contre la Covid 19. Les populations de la localité ont magnifié l’acte et dit leurs quatre vérités.



Accueil Envoyer à un ami Partager