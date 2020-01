Vidéo:Présidentielle 2024: Ousmane Sonko lance la collecte de 10 milliards Ousmane Sonko et le Pastef prennent date pour la prochaine présidentielle et se fixent comme objectif de collecte de 10 milliards. L’annonce a été faite lors de la célébration du 6eme anniversaire du Pastef au terrain de Sacré cœur devant une foule des grands jours.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 13:51 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos