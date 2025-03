Vidéo Rare: Le Discours Historique de Serigne Mor Mbaye Cissé Ndiareme (1986) – Filmé par Feu Moustapha Thiam Gabon

Un Discours Mémorable de Serigne Mor Mbaye Cissé Ndiareme en 1986



En 1986, un moment rare et précieux de l’histoire religieuse du Sénégal a été immortalisé par feu Moustapha Thiam Gabon. Il s’agit d’un discours mémorable de Serigne Mor Mbaye Cissé Ndiareme, une figure spirituelle respectée dont la parole continue de résonner auprès des fidèles.



Dans cette vidéo rare, capturée avec soin, Serigne Mor Mbaye Cissé partageait des enseignements profonds, mêlant sagesse, spiritualité et conseils destinés à guider la communauté vers une vie empreinte de foi et de droiture. Son message, empreint d’une grande clarté et d’une profonde sincérité, témoigne de son engagement indéfectible envers les valeurs islamiques et le bien-être de ses semblables.



Ce document visuel, enregistré par feu Moustapha Thiam Gabon, constitue aujourd’hui une archive précieuse pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire des grandes figures religieuses du Sénégal. Il rappelle non seulement l’influence et l’héritage de Serigne Mor Mbaye Cissé, mais aussi le travail de feu Moustapha Thiam, dont l’effort de conservation permet aux générations actuelles et futures de revivre ces instants uniques.