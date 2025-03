Villas de prestige à louer pour dirigeants et cadres – Entre Ngaparou et Saly Vous êtes dirigeant, cadre ou expatrié à la recherche d’une résidence haut de gamme, alliant confort, sécurité et sérénité ? Découvrez nos villas de prestige disponibles à la location longue durée, idéalement situées entre Ngaparou et Saly, en face du prestigieux Lamantin Beach.



Jeudi 6 Mars 2025

Un cadre élégant et fonctionnel

Nos villas sont conçues pour offrir un cadre de vie exceptionnel, parfait pour concilier travail et détente. Chaque villa dispose de :

✅ 4 chambres climatisées, chacune avec salle de bain privative et dressing spacieux

✅ Un salon moderne et lumineux avec TV connectée (Canal+), Wi-Fi Fibre ultra-rapide

✅ Un jacuzzi Bluetooth dans la suite parentale pour un confort absolu

✅ Deux cuisines entièrement équipées, moderne et africaine, adaptées à toutes vos envies culinaires

✅ Une piscine privée de 12 m et un jardin soigneusement entretenu



Un Service Premium Inclus

Nous mettons un point d’honneur à offrir un environnement sécurisé et un service de qualité :

🔹 Sécurité assurée 24h/24 pour une tranquillité absolue

🔹 Entretien et ménage inclus, pour un confort sans contraintes



Offre Spéciale – Location Longue Durée

Nos villas sont disponibles à 2 millions FCfa par mois, avec sécurité et entretien inclus. Une opportunité unique, pour vivre dans un cadre luxueux en toute sérénité.



📞 Contactez-nous dès maintenant au 78 828 00 00, pour plus d’informations ou pour planifier une visite.



Offrez-vous l’excellence et vivez une expérience inégalée entre Ngaparou et Saly ! ✨🏡

